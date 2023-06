Tom Waes opent in Blankenberge het seizoen van de redders

Vanaf zaterdag 17 juni kan je in elke badstad op minstens één redderspost veilig gaan zwemmen. De overige reddersposten openen op 1 juli. In totaal zullen er 83 reddersposten beschikbaar zijn voor alle badgasten, verspreid over zo’n 34 km. De start vanhet zomerseizoenis vandaag gegeven.

Tom Waes gered

Vandaag heeft de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) traditiegetrouw het zomerseizoen ingezet met een reddingsdemonstratie. Die ging voor de gelegenheid door aan de vernieuwde Pier in Blankenberge. Een bijzondere demonstratie. Niemand minder dan de nationale durfal Tom Waes werd op spectaculaire wijze uit de Noordzee gered door een team van ervaren IKWV-kustredders. Hij wil zo aandacht vragen voor vier vuistregels. (Lees verder onder de foto)

Vier vuistregels bij zwemmen van de Noordzee

Een eerste belangrijke stap is gaan zwemmen in een bewaakte zone en dit tussen 10u30 en 18u30, als de strandredders op post staan. Door de aanwijzingen van de redders op te volgen, kom je al een héél eind.

en dit tussen 10u30 en 18u30, als de strandredders op post staan. Door de aanwijzingen van de redders op te volgen, kom je al een héél eind. Er wordt ook dit jaar echter ook opnieuw fors ingezet op het bewustmaken van ouders met (kleine) kinderen : we sporen hen aan om duidelijke afspraken te maken met hun kroost, hen steeds een gratis polsbandje om te doen en hen steeds zelf te begeleiden in of naar het water. We hopen zo het aantal verloren gelopen kinderen tot een minimum te beperken.

: we sporen hen aan om duidelijke afspraken te maken met hun kroost, hen steeds een gratis polsbandje om te doen en hen steeds zelf te begeleiden in of naar het water. We hopen zo het aantal verloren gelopen kinderen tot een minimum te beperken. Ook zonnepreventie blijft een aandachtspunt: voldoende smeren is de boodschap en dit wel elke twee uur opnieuw.

blijft een aandachtspunt: voldoende smeren is de boodschap en dit wel elke twee uur opnieuw. Tot slot wordt ook veel aandacht besteed aan een net strand én nette zee: de strandredders verspreiden niet enkel gratis afvalzakjes, maar ook strandasbakjes om je peuken in te verzamelen.

An Beun, algemeen directeur IKWV : “Via verschillende campagnes proberen we de strandbezoekers ervan te overtuigen dat ze in de eerste plaats zelf hun steentje moeten bijdragen tot een veiligere strandvakantie. Uiteraard staan de redders steeds paraat om hulp te bieden waar dit nodig is, maar als strandgast draag je toch ook voor een groot deel zelf bij aan je eigen veiligheid”