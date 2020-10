Tom Vandenkendelaere niet terug naar Europa

Tom Vandenkendelaere uit Roeselare gaat niet terug naar het Europees parlement. Dat had gekund nu het zo goed als zeker is dat Kris Peeters de nieuwe vicevoorzitter wordt van de Europese Investeringsbank. Tom Vandenkendelaere staat als eerste opvolger op de Europese CD&V-lijst.

Tom Vandenkendelaere was van 2014 tot vorig jaar Europees parlementslid. Hij kwam toen als opvolger van Marianne Thyssen in het parlement toen zij Eurocommissaris werd. Nu kan hij opnieuw Europarlementslid worden omdat Kris Peeters een prestigieuze post krijgt in de Europese investeringsbank. Toch doet hij dat niet omdat hij onlangs besliste om CEO te worden van Belgapom, de belangenvereniging van de aardappelsector. Vandenkendelaere volgde vorig jaar Nathalie Muylle op als schepen van Roeselare toen zij minister werd. Die functie zal ze nu goed als zeker weer opnemen nu ze geen minister werd in de nieuwe Vivaldi-regering.