Tom Hillewaere trekt Kortrijkse kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030

In Kortrijk is Tom Hillewaere de nieuwe projectleider die er mee voor moet zorgen dat de stad in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa is. Hillewaere is bekend van de succesvolle musical 1302.

Kortrijk beschreef in zijn bestuursakkoord al zijn ambitie van Culturele Hoofdstad, maar zoals bekend is er nog een West-Vlaamse kaper op de kust: Brugge. De Kortrijkse schepen Alex Ronse heeft intussen zijn ongenoegen daarover aan de kant geschoven. Tom Hillewaere moet vanaf nu helpen om Kortrijk op de culturele kaart zetten zodat de stad in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa is. Hillewaere, zelf gepassioneerd door theater en muziek, was van de zomer trekker van de spektakelmusical 1302. Axel Ronse, schepen van cultuur Kortrijk: "We zochten iemand die van aanpakken weet en die heel veel mensen kent in de streek, iemand die ook de streek uitademt. Tom heeft ook bewezen met de musical 1302 dat hij mensen boven zichzelf kan laten uitstijgen. Ik denk dat we geen betere trekker kunnen hebben om Culturele Hoofdstad te worden."

Tom Hillewaere, projectleider Culturele Hoofdstad 2030: "Mijn uitdaging is om met zo veel mogelijk Kortrijkzanen en Kortrijkse verenigingen te werken aan deze kandidatuur, waarbij ik geloof dat Kortrijk terecht ambitieus mag zijn. De voorbije jaren is Kortrijk een steeds aantrekkelijkere stad geworden, groot genoeg voor ambitie en klein genoeg voor gezelligheid. Meer en meer toeristen uit binnen- en buitenland vinden de weg naar Kortrijk, dat zagen we ook met de spektakelmusical 1302. Maar bovenal mag elke Kortrijkzaan trots zijn op zijn stad en moet ieder zich kunnen identificeren met Kortrijk! Persoonlijk ben ik erg opgetogen met deze kans en het vertrouwen van Axel Ronse en het stadsbestuur. Samen met de medewerkers van Stad Kortrijk zal dit traject Kortrijk nog sterker maken en gaan we alles doen voor de kers op de taart in 2030."

Mentaal welzijn

Tom Hillewaere krijgt nu de opdracht om de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad heel zichtbaar te maken. De eerste stap is een groots artistiek event rond mentaal welzijn in 2024 waarbij Kortrijk ‘zal doen alsof het culturele hoofdstad is’. Dat zal in nauwe samenwerking worden georganiseerd met onze kunstenaars, ondernemers, welzijnswerkers en mensen uit het onderwijs.

Daarnaast zet Tom ook een zelfstandige organisatie op die instaat voor het indienen en verdedigen van de Kortrijkse kandidatuur en heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor het opmaken van het bidbook. De exacte timing van Europa is nog niet bekend maar naar alle waarschijnlijkheid zal in 2025 bekendgemaakt worden welke Belgische stad naast een stad uit Cyprus en een stad uit een kandidaat lidstaat in 2030 de culturele hoofdstad van Europa mag leveren.