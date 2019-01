Tom De Sutter tekent bij KV Oostende

KV Oostende meldt het nieuws op zijn website: "Tom De Sutter (33) en KV Oostende hebben een mondeling akkoord bereikt over een contract tot het einde van het seizoen. Begin volgende week - als de groep terug is in België - wordt alles administratief bekrachtigd. Een zestal weken geleden werd beslist om de clubloze Tom De Sutter een kans te geven om zich te bewijzen. De ex-aanvaller van Cercle, Anderlecht, Club Brugge en Lokeren overtuigde heel KVO en hij krijgt dan nu ook een contract aangeboden," klinkt het.

De Sutter 'in de wolken'

"Tom heeft de voorbije zes weken zeer hard gewerkt en hij toonde dat hij nog een mooi vervolg wil breien aan zijn carrière. Hij werkte zijn fysieke achterstand nagenoeg helemaal weg en hij toont enorm veel goesting. Dat heeft deze winterstage alleen maar bevestigd," aldus Hugo Broos. Ook Gert Verheyen is tevreden met de komst van De Sutter. "We kennen allemaal Tom zijn capaciteiten, maar we mogen nu ook niet verwachten dat hij er meteen zes of zeven zal binnen leggen. Hij speelde lange tijd niet en dat werk je niet meteen weg. Maar met zijn kwaliteiten kan hij ons zeker van dienst zijn. Bovendien is hij ook niet onbelangrijk in de kleedkamer en integreerde hij zich meteen in de groep."

Tom De Sutter zelf ten slotte is ook in de wolken met deze nieuwe uitdaging. "Het was niet altijd even makkelijk om met die onzekerheid te leven, maar ik ben nu zeer blij dat KVO mij die kans geeft om mijn carrière opnieuw te lanceren. Ik voelde me mentaal de hele tijd nog voetballer, ook toen ik zonder club zat. Nu heb ik concrete doelen voor ogen en kan ik niet wachten om er in te vliegen. Meteen een bekerfinale spelen, stel je dat voor! Maar eerst wacht ons met AA Gent natuurlijk wel een moeilijke tegenstrever."