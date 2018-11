Tom De Sutter op proef bij KV Oostende

Mooie opportuniteit

“Dit kan een uitstekend win-win verhaal worden,” meent De Sutter. “Ik ben bijzonder blij dat Hugo Broos en Gert Verheyen me de gelegenheid bieden om weer op niveau te komen.” Volgens Hugo Broos biedt de samenwerking met Tom De Sutter een mooie opportuniteit voor beide partijen. “Als Tom weer wedstrijdfit zou zijn met Nieuwjaar, dan kunnen we praten over een contract en dan kan hij KVO misschien nog wel mooie diensten bewijzen.”

Drie maanden nadat hij noodgedwongen moest afscheid nemen van Sporting Lokeren, staat Tom De Sutter woensdag eindelijk weer op een voetbalveld. De gewezen Rode Duivel sluit morgen aan bij de A-kern van Gert Verheyen om zijn fysieke conditie stevig bij te werken. De Sutter ondertekende nog geen contract bij KVO, maar kreeg wel van sportief directeur Hugo Broos het aanbod om tot en met Nieuwjaar mee te trainen met de kustploeg.



“Het zou jammer zijn dat een speler met de ervaring, de persoonlijkheid en kwaliteiten van Tom De Sutter op zijn 33ste afscheid moet nemen van het profvoetbal” vindt Hugo Broos. “Ik heb uitgebreid met hem gesproken en ik proef nog een grote honger om een mooie laatste fase aan zijn carrière toe te voegen. Het is aan hem om de daad bij het woord te voegen op het veld.”