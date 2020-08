Toestroom richting kust blijft voorlopig uit

Na een tumultueus weekend aan zee tijdens de hittegolf, lijkt de rust aan de kust teruggekeerd. In tegenstelling tot vorig weekend is er voorlopig geen sprake van een grote toestroom. Op vele plaatsen aan de kust kleurt de druktebarometer van Westtoer, die actueel de drukte weergeeft, donkergroen. Dat is de laagste categorie op de barometer.

In de centrumzones van de meeste kustgemeenten is iets drukker. Opvallend is dat haast alle zones van De Haan, Wenduine en Knokke al rond 11 uur deze ochtend 'gezellig druk' waren. Heel even kleurde Knokke zelfs geel.

NMBS-woordvoerder: "Alles onder controle"

Ook op de treinen blijft het rustig. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Voor de kusttreinen gaat het momenteel om een bezetting van enkele tientallen procenten", verduidelijkt Crols. "Uitschieters zijn er niet echt, in de meeste gevallen ligt de bezetting onder de helft."

Lees ook: