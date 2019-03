Toestel helpt slechtziende leerlingen smartboard lezen

Hij ontwierp het speciaal voor Eline, een meisje van 13 met gezichtsproblemen. 'My board Buddy', want zo heet het toestel, is een product van Sensotec, een bedrijf uit Jabbeke dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met visuele, lees- en leerproblemen.

(lees verder onder de foto)

Andere oplossing

De klassieke hulpmiddelen maken gebruik van een camera om in te zoomen op een smartboard maar dat levert slecht en trillend beeld op. En dus ging Andy op zoek naar een andere oplossing. Het toestel is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Je kan niet alleen inzoomen maar ook contrast aanpassen en kleuren omdraaien.

Andy stapte met het prototype naar zijn baas en die besloot om ermee door te gaan. En zo was 'My board Buddy' geboren.