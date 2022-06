Toespraak Koning Filip ook door Congolese gemeenschap bij ons goed beluisterd

De toespraak van Koning Filip in Kinshasa is ook door de Congolese gemeenschap bij ons goed beluisterd. Ook in Oostende waar zo’n 300 Congolezen wonen.

De koning sprak zijn diepste spijt uit over de wandaden tijdens de koloniale periode. Hij had het over discriminatie en racisme. Excuses kwamen er voorlopig nog niet maar daar maken ze in Oostende geen punt van. Dominique Lubaki vertrok 30 jaar geleden uit z’n land als politieke vluchteling en heeft gisteren goed geluisterd.

"Excuses of spijt dat blijft hetzelfde. Wat telt voor mij is de realisatie van de beloften . Wat in de toekomst moet gebeuren tussen Congo en België, een mooie eerlijke samenwerking. Een win-win tussen Congo en België", klinkt het.

Een kamercommissie onderzoekt momenteel de koloniale periode. Mogelijk volgen er herstelbetalingen.