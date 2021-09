Toeristen uit De Haan brengen spuwende Etna in beeld

Na een pauze van ongeveer drie weken is de vulkaan Etna op Sicilië vandaag opnieuw uitgebarsten.

Vanochtend registreerde het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) toenemende activiteit binnenin de berg, een aswolk steeg ongeveer 9.000 meter. Er stroomde lava uit de krater aan de zuidoostelijke kant. De 3.357 meter hoge vulkaan spuwt sinds midden februari steeds opnieuw lava en as, en er zijn ongeveer 50 uitbarstingen geregistreerd. Deze zijn vaak spectaculair om te zien, maar meestal ongevaarlijk voor de omliggende dorpen en de stad Catania in het zuiden. Het lokale vliegveld is nog bereikbaar.

De familie Vermast-Dupry uit De Haan geniet inmiddels van een deugddoende vakantie op Sicilië en kon de uitbarsting fotograferen. Ze stuurden ons deze foto door.