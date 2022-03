Toerisme Kortrijk voortaan in Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk zit voortaan in haar nieuwe stek in het Begijnhofpark in Kortrijk. Mensen van de stad én vrijwilligers geven bezoekers daar de nodige info.

In het interieur zijn de vier elementen uit het nieuwe logo van de stad verwerkt. Ze moeten symbool staan voor de verhaallijnen waar de stad op wil gaan inzetten: shoppen, gastronomie, creativiteit en gaming.

“Het Begijnhof is met meer dan 70.000 bezoekers per jaar meer dan ooit een trekpleister in Kortrijk,” zegt schepen van Toerisme en Erfgoed Wouter Allijns. “In 2014 openden we het bezoekerscentrum. De vrijwilligers die het centrum bemannen, ontpopten zich tot echte ambassadeurs van het Begijnhof en de stad. Samen met de centrale ligging maakt dit van het bezoekerscentrum een uitstekende locatie voor een toeristisch infopunt.”