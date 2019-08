Toerisme in de Leiestreek boert goed

Het toerisme in de Leiestreek zit in de lift. In drie jaar tijd is het aantal dagjesmensen in de regio tussen Kortrijk en Gent met de helft toegenomen.

Het waren er vorig jaar 1,8 miljoen. In 2012 lokte de Leiestreek nog 1,2 miljoen dagjesmensen. Volgens Toerisme Leiestreek is de stijgende belangstelling voor het toerisme in de regio te danken aan de investeringen in de infrastructuur. In provinciedomein De Gavers bijvoorbeeld, maar ook in de steden langs de Leie. Vooral fietstoeristen en waterrecreanten kunnen dat appreciëren. (Lees verder onder de foto)

Drie keer zoveel bedden

De voorbije tien jaar is ook fors geïnvesteerd in logies. Het aantal bedden in de regio is verdrievoudigd. Toerisme Leiestreek wil ook in toekomst verder inzetten op het aanbod en de aantrekkelijkheid van de regio. Het stelt de plannen begin volgende maand voor.