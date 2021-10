Toenemend aantal besmettingen in Oostende: extra waakzaamheid is nodig

Het aantal coronabesmettingen in Oostende is de afgelopen twee weken sterk gestegen. De woonzorgcentra blijven voorlopig coronavrij en ook in de ziekenhuizen is de situatie nog onder controle, maar het is erg belangrijk om de stijgende trend te keren.

Net zoals op veel plaatsen in (West-)Vlaanderen, is er de voorbije dagen in Oostende een hoger en toenemend aantal besmettingen met COVID-19 vastgesteld.

De afgelopen week zijn er 97 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 135,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is bijna vier keer zo veel als een drietal weken terug. 19 (of 1 op 5) besmettingen vonden plaats bij 65-plussers.

Alle woonzorgcentra en assistentiewoningen in de stad blijven voorlopig gelukkig coronavrij. In De Brem, het begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg, testten twee personeelsleden positief.

In een aantal Oostendse scholen, vooral uit het basisonderwijs, zijn er coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten. De uitbraak in 't Klein College is intussen onder controle.

In de Oostendse ziekenhuizen liggen momenteel 8 patiënten met corona, waarvan één op intensieve zorgen.

Er werden 436 testen afgenomen in het testcentrum in de Edith Cavellstraat, 63 met positief testresultaat (14,4%). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 14 mensen een positieve test af, waarvan 4 bij inwoners van Oostende.