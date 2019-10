Toendra: 15 jongeren zonder ervaring op de planken

Toendra is een jongerenproject van Theater Antigone in Kortrijk. 15 jongeren met weinig of geen theaterervaring hebben een opmerkelijke theatervoorstelling geschreven en uitgewerkt met hun persoonlijke ervaringen en inbreng.

Het ontwikkelen van deze voorstelling heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De jongeren hebben eerst achter de schermen een gans traject doorlopen, waarbij de spelers hun grenzen aftasten en experimenteren met beelden. Uit een smeltkroes van verhalen en ideeën die de jongeren fascineerden, is Toendra uiteindelijk ontstaan. De meeste jongeren hebben geen theaterervaring en moesten dus in een korte tijd heel veel opsteken.

Atypisch stuk

Toendra is een geen typisch toneelstuk. Het is meer een verhaal dat de toeschouwer heen en weer slingert tussen uitersten, soms door absurde humor, maar vaak ook wrange confrontaties. Het is een continue strijd met de wereld, met anderen en met zichzelf.