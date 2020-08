Toelatingsproef voor arts op 100 locaties in Vlaanderen

Bijna 5.000 kandidaat-artsen leggen vandaag het toelatingsexamen af. Door het coronavirus gebeurt dat dit jaar niet op de Brusselse Heizel, maar wel op ruim 100 locaties verspreid over heel Vlaanderen.

Eén van de locaties in onze provincies is de campus college van de Sint-Paulus scholengroep in Waregem. Daar wagen 24 kandidaten zich aan de toelatingsproef voor arts. Alles gebeurt voor het eerst ook digitaal en niet meer op papier.

In heel Vlaanderen nemen bijna 5000 kandidaten deel aan het ingangsexamen. Uiteindelijk zullen maar 1276 studenten effectief aan de opleiding kunnen starten.

"Dit is huzarenstuk"

"Dit toelatingsexamen vergt een ongelooflijke organisatie. Meer dan 700 medewerkers zetten we in. We hebben 6.000 pc's, een centraal callcenter en mobiele teams klaarstaan die kunnen uitrukken bij ICT-problemen." zegt Minister van onderwijs Ben Weyts.