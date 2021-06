Toegankelijkheid voor personen met beperking levert AZ Delta prijs op

Tegenwoordig moeten personen met een beperking zich meestal aanpassen aan de normale gang van zaken in een ziekenhuis. Doorgaans zijn de zorg en activiteiten niet afgestemd op mensen met bijzondere noden. Bij AZ Delta is dat niet het geval, en dat leverde het ziekenhuis een prijs op van SPX, een organisatie die gezondheidszorginstellingen op Europees niveau wil samenbrengen om kennis over persoonsgerichte zorg te delen.

In totaal waren 28 projecten ingediend, waaronder ook 'Unieke Mensen' van AZ Delta. In samenwerking met (hoofd)verpleegkundigen, artsen en paramedici van de dienst Kinderziekten werd het project in eerste instantie voor kinderen uitgewerkt. Daarbij werd ook rekening gehouden met de input van ervaringsdeskundigen en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). AZ Delta onderzoekt of de aanpak kan worden uitgebreid naar +25-jarigen.

Praktische zaken

De aanpassingen aan personen met een beperking betreffen vooral heel praktische zaken. Zo bekijkt AZ Delta, nog voor de patiënt naar het ziekenhuis komt, met de ouders of met het VAPH-centrum wat belangrijk is voor de patiënt: voedingseisen, ontspanningsmogelijkheden. Bovendien wordt ook intern iedereen gebrieft, van het onthaal tot het operatiekwartier.

Tijdens de raadpleging of ziekenhuisopname wordt de patiënt bij de ingang persoonlijk verwelkomd, wat een sfeer van privacy en vertrouwen schept. De kamer doet zo weinig mogelijk aan een ziekenhuis denken. De zorgverlening gebeurt ook zo veel mogelijk in die kamer.