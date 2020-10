Toch warme zorg in corona-tijd, maar hoe?

Hoe blijf je zelf overeind in deze moeilijke tijden? En hoe blijf je warme zorg aanbieden?. Leidinggevenden van woon-zorgcentra in Roeselare, Ardooie, Kortrijk, Heestert en Beernem praatten erover met onderzoekers van het zorgethisch lab sTimul, van Vives. In totaal nemen zo'n dertig woon-zorgcentra deel aan dit project.

"Het eerste is dat we het heel belangrijk vinden dat ze zien wat ze al doen," zegt zorgethicus Linus Vanlaere van Vives. "Er is heel veel sprake van wat wij in de ethiek kleine goedheid noemen. Dat is ethiek die bijna niet de naam heeft van ethiek maar het is heel zorgzaam en warm handelen. Spontaan vragen aan iemand: hoe is het met u?"

Even geen C-woord

Ook zelfzorg is volgens de onderzoekers cruciaal. "Het is de bedoeling om echt ook wel die kracht te vinden hier om er weer tegenaan te gaan," vertelt Heidi Naessens. Ze is hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum. "Het is een heel moeilijke periode nu die ons eigenlijk al maanden achtervolgt." En veerkracht zit vaak in heel kleine dingen. Zo is er bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum dat de dag anders start: "We gaan het C-woord vandaag de eerste tien minuten niet gebruiken. We gaan echt eens tien minuten positieve dingen benoemen, wat we hier vandaag al gedaan hebben dat ons eigenlijk kracht heeft gegeven."

Het project van Vives is mogelijk dankzij steun van de Koning Boudewijnstichting.