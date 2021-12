Toch pv van politie na racisme-rel; Club wil daders identificeren

Ook Club Brugge helpt mee aan het onderzoek en wil de daders snel identificeren. "Daders riskeren een stadionverbod", zegt Club vanmorgen op Twitter.

In een eerste reactie vanmorgen zei de Brugse politie dat er voorlopig geen staartje zou komen omdat er geen klacht was en omdat er niemand van de politie of stewards iets had gehoord.

"Ondervragingen makkelijker"

Maar rond 11u30 laat de politie weten dat er "ambtshalve tot een pv wordt opgemaakt".

"Op die manier kan de politie zelf onderzoeksdaden verrichten en mensen ondervragen", zegt de politie. "Dat is bijvoorbeeld het ondervragen van de steward die tijdens de opwarming ingreep wanneer enkele supporters verwensingen schreeuwden naar de Anderlechtspelers."

Na de topper gisteren was Anderlecht-trainer Vincent Kompany zeer aangeslagen. "Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn op een racistische manier uitgescholden”, zei hij.

Beelden bekijken

De politie verzamelt nu video-beelden en foto's maar probleem is dat het moeilijk wordt om eventuele racistische uitlatingen van enkelingen te bewijzen. De klank op de beelden is niet altijd bruikbaar.

Wie betrapt wordt op racisme kan hiervoor worden veroordeeld: op basis van de voetbalwet en het strafrecht.

"Daders riskeren stadionverbod" (Club Brugge)

Eventuele daders van racisme zijn niet meer welkom in het Jan Breydel-stadion. Zo reageert Club Brugge maandagmorgen via Twitter op het incident.

"Club Brugge veroordeelde gisteren na de wedstrijd al uitdrukkelijk elke vorm van racisme. In opvolging van de gebeurtenissen van gisteren laat Club weten dat het, samen met de nodige diensten, het nodige zal doen om de daders te identificeren en hen buitengerechtelijk stadionverbod zal opleggen, zoals het dat eerder al deed."