Toch publiek op BK Veldrijden? Twee waterkansjes

Mag er publiek zijn op het Belgisch kampioenschap veldrijden op 8 en 9 januari in Middelkerke? De kans is klein, want de beslissing valt pas laat, op het overlegcomité volgende week. Misschien kan de Raad van State een oplossing bieden.

Er is dus nog een waterkans, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker: "Ik heb vanmorgen contact gehad met minister-president Jan Jambon. Ik heb gevraagd hoe het er momenteel uitziet. De eerste keer dat het overlegcomité samen komt, is volgende week donderdag. En het ligt op tafel om toch publiek toe te laten."

Zelfs met groen licht van het overlegcomité, krijgt Middelkerke niet meer alles georganiseerd. Het moet eigenlijk al begin volgende week duidelijk zijn of er toeschouwers toegelaten worden en hoeveel. "Als je dit moet doen met Covid Safe Ticket en dergelijke, hebben we berekend dat we 400 medewerkers nodig hebben om dit te controleren. Daarnaast heb je ook nog allerhande faciliteiten nodig waar mensen kunnen schuilen."

Raad van State biedt tweede waterkans, maar dan moet het snel gaan

Burgemeester Jean-Marie Dedecker overlegt wel nog met de organisatie van het BK en de Wielerbond om naar de Raad Van State te stappen, maar dan moeten ze dat snel doen. Anders komt ook die uitspraak te laat. Ze moeten bovendien kunnen aantonen dat ze door de opgelegde maatregel gediscrimineerd worden. Dedecker: "Het is quasi de enige mogelijkheid, erop wijzen dat we gediscrimineerd worden. En dat is ook zo. Op de Meir in Antwerpen mag er zoveel volk lopen dat men bijna een schoentrekker nodig heeft om er nog bij te kunnen, terwijl wij geen publiek mogen toelaten in de gezondste buitenlucht van het land."

Afwachten dus wat het wordt....