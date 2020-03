Toch naar de kust, ondanks verbod

"De mensen blijven enorm creatief in het bedenken van redenen waarom ze toch aan de kust moeten zijn", vertelt Philip Denoyette van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. De afgelopen drie dagen werden daar ongeveer 103 pv's opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen. De helft daarvan liep tegen de lamp ter hoogte van de Blankenbergsesteenweg. Opvallend is dat zondag ook een op de drie gecontroleerde treinreizigers geen geldige reden had om naar de kust af te zakken. "Sommigen snappen het echt niet. Zo vertelde een iemand dat hij een bromfiets kwam oppikken die hij via tweedehands.be had gekocht".

Samenscholingsverbod genegeerd

In Oostende schreef de politie het afgelopen weekend 150 pv's uit voor niet-essentiële verplaatsingen. Daar werden velen tegengehouden ter hoogte van het Kennedyrondpunt. Tussen zaterdagavond en zondagochtend kregen 36 personen een pv voor een inbreuk op het samenscholingsverbod. Ook de agenten van politiezone Westkust hebben afgelopen weekend intensief gecontroleerd. Zij stelden een honderdtal pv's op, waarvan een derde voor tweedeverblijvers. "We geven geen waarschuwingen meer", vertelt persverantwoordelijke Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. "Iedereen die hier niet moet zijn, krijgt een boete. We stelden daarnaast vast dat sommige horecazaken hun terras nog altijd niet hebben weggehaald en aan het asielcentrum kwamen personen nog te vaak in groepjes buiten", aldus Deburchgraeve. Door een aangespoeld zeehondje was er even een grote volkstoeloop op het strand. "Maar gelukkig konden we een beroep doen op de brandweer om de mensen weg te houden, zodat onze 'coronaploegen' de controles konden verderzetten".

Sluipwegen worden afgezet

Op de

dijk en aan de grensovergang met Frankrijk was het erg rustig, maar sommigen zochten de sluipwegen op. Die worden binnenkort afgezet met containers en betonblokken. De komende dagen zal de politie blijven controleren en patrouilleren, in sommige zones komt er versterking