De Paasfoor in Kortrijk opent volgende week wel degelijk met een traditioneel vuurwerk. Nochtans heeft het Vlaams Parlement net een verbod gestemd.

Steden en gemeenten kunnen wel afwijken van die algemene regel en vuurwerk toch toelaten. En zo kortbij kon Kortrijk geen alternatief meer voorzien. Er is wel de belofte om in de toekomst zoveel mogelijk voor geluidsarm vuurwerk te kiezen. Tegenstanders van klassiek vuurwerk zijn vooral bezorgd omdat veel dieren in paniek geraken door de luide knallen.