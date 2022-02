Toch heel even carnaval in Gullegem

Voor scholen was het niet makkelijk de laatste maanden: klassen of zelfs hele scholen gingen dicht, kinderen volgden vaak van thuis uit les. Tijd om daar ook symbolisch een punt achter te zetten, dachten ze in Gullegem: de kinderen trokken vanmiddag de straat op.

Alle acht klassen van de school vertrokken in carnavalsoutfit in een bonte parade van kleuren en kostuums aan de schoolpoort. Voor de ouders en wie langs het parcours woont was er dan toch nog een beetje carnaval in het dorp, want de grote carnavalstoet dit weekend gaat ook dit jaar niet door.