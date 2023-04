Toch groen licht voor prestigieus golfproject in Knokke-Heist

Het prestigieus golfproject van Paul Gheysens in Knokke-Heist krijgt nu toch een omgevingsvergunning van minister Zuhal Demir, zij het onder heel wat extra voorwaarden, en na het aanpassen van de plannen.

In augustus vorig jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning voor het golfproject met golfhotel van Nv Leisure Property Invest in Knokke-Heist. Dit ondanks alleen (voorwaardelijk) gunstige adviezen.

De aanvrager trok opnieuw naar de tekentafel en diende een nieuwe aanvraag in dat aan de eerdere kritieken van de minister moest tegemoetkomen. Demir oordeelt vandaag dat de aanvrager met een verlaging van de geplande ophogingen en maximaal behoud van bestaande waterlopen de aflevering van een omgevingsvergunning verantwoordt. Demir: “Of ik nu golf-fan ben of niet, doet er weinig toe. Het is wél mijn verantwoordelijkheid om aanvragen op hun inhoud en conformiteit met de voorschriften te beoordelen”.

Extra voorwaarden

De minister legt in de 80 bladzijden tellende vergunning 47 strikte voorwaarden op waaronder een verplichting om 20ha bijkomend bos te realiseren, een pesticidevrij beheer, een verbod op tweede verblijven of permanente bewoning in het hotel, het garanderen van de toegankelijkheid voor buurtbewoners én verminderde tarieven voor sociale doelgroepen.

