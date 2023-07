Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaat in beroep tegen de vergunning voor een zonnepanelenpark op de site van het kasteel van Spiere-Helkijn. Miljardair Filiep Balcaen wilde 1.000 panelen aanleggen om zijn kasteel duurzaam te verwarmen.

Het Agentschap, het departement voor Landbouw en Visserij én de omgevingsambtenaar van de gemeente gaven eerder al negatief advies voor de bouw van duizend zonnepanelen. Maar het gemeentebestuur gaf eigenaar Filip Balcaen toch een vergunning. Spiere-Helkijn ziet geen graten in het zonnepanelenpark, omdat de weide aan de Jacquetbosstraat volledig aan het oog onttrokken is, en er dus niemand last van heeft.

Het openbaar onderzoek loopt nog, je kan nog beroep aantekenen tot 18 juli.

