Toch geen nieuwe hulpverleningszone aan westkust

In september vorig jaar bleek plots dat enkele gemeenten aan de westkust met een eigen hulpverleningszone wilden starten, en uit de huidige zone Westhoek zouden stappen. Die was te groot, was de uitleg, en mee helpen betalen voor wat in het zuiden van de provincie gebeurt kon eigenlijk niet meer. (lees verder onder de foto)



Extra zone niet toegestaan

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort stuurden aan op die eigen zone, en ook Middelkerke zou aansluiten, en zelf uit de Zone1 stappen.

Maar nu lijkt de hele storm gaan liggen zonder resultaat. Een 33e hulpverleningszone in ons land mag blijkbaar niet en dat betreurt Koksijde. Dat heeft laten uitrekenen dat ze eigenlijk teveel betalen volgens de huidige verdeelsleutel. De gemeente ligt op ramkoers en mogelijk zal zelfs de gouverneur tussenbeide moeten komen.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke lijkt in enkele kranten minder rouwig, want zijn punt rond de financiën binnen Zone1 lijkt aangepakt. De gemeente moet de komende tijd niet extra gaan bijbetalen. Hij blijft dus bij Zone1.

