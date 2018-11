Toch geen Jan Fabreplein in Nieuwpoort

Het stadsbestuur van Nieuwpoort besliste om een deeltje van de Dienstweg Havengeul om te dopen tot het Jan Fabreplein. Op die plaats staat ook het kunstwerk 'Searching for Utopia', de bekende schildpad van Fabre. Onmiddellijk ontstond er ophef, omdat straten en pleinen niet genoemd mogen worden naar levende personen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelde na een klacht dat ook van een Jan Fabreplein dus geen sprake kan zijn. Burgemeester Geert Vandenbroucke (CD&V) had zich aan een dergelijke beslissing verwacht. "Ik til er niet zo zwaar aan, in de volksmond zal iedereen wel blijven spreken over het Jan Fabreplein. Ik denk niet dat er ooit zoveel commotie is geweest rond de naam van een plein, in die zin zijn we in ons opzet geslaagd." De naamswijziging had in de praktijk trouwens geen invloed op de bewoners. Het Jan Fabreplein bestond immers enkel uit een groene zone met het kunstwerk.