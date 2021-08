Toch geen assisen voor gijzeling in Brugse gevangenis

Gerechtsdeskundigen zullen zich de komende maanden niet enkel buigen over de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer, maar ook over de geestestoestand van de beklaagde. De verdediging uitte immers twijfels over de toerekeningsvatbaarheid van Faton S. (30).

De feiten deden zich op 24 februari 2021 rond 14.20 uur voor tijdens de wandeling. Zonder precieze aanleiding gijzelde en bedreigde Faton S. een 23-jarige cipier met een zelfgemaakt steekwapen. De Kosovaar had een balpen met plastic omwikkeld en de punt verwarmd. De gedetineerde vroeg om de vrijlating van zijn broer en zijn vader, die in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter. Na uitgebreide onderhandelingen gaf de gijzelnemer zich uiteindelijk rond 18 uur over. De cipier, die zes maanden in dienst was, raakte bij de feiten niet gewond.

Faton S. werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep al veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Zijn vader en zijn broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Tijdens een aanslepende familievete werd de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 doodgeschoten aan zijn woning in Sint-Niklaas. Daarnaast kreeg Faton S. dit voorjaar 14 maanden cel voor geweldplegingen tegen cipiers in de gevangenis van Hasselt.

Vier maanden arbeidsongeschikt

Bij de start van het proces over de gijzeling stelde de burgerlijke partij dat de jonge vrouw om psychologische redenen meer dan vier maanden arbeidsongeschikt was. Op die zitting werd de burgerlijke partij door de procureur en de rechter gewezen op de grote gevolgen van een eventuele herkwalificatie. De verdediging stelde maandagochtend echter terecht dat het ook in dat geval niet tot een assisenproces hoeft te komen. Ondanks de maximumstraf van levenslange opsluiting kan een dergelijke gijzeling mits verzachtende omstandigheden gecorrectionaliseerd worden. De raadkamer hield bij de verwijzing van S. al rekening met verzachtende omstandigheden.

Advocaat Frank Scheerlinck plaatste wel vraagtekens bij de toerekeningsvatbaarheid van zijn cliënt. "Ook in de moordzaak was er al discussie over, maar toen ontkende hij de feiten. Zijn familie zegt ook dat hij niet spoort." In die omstandigheden zal de rechter niet enkel deskundigen aanstellen om het slachtoffer, maar ook om de beklaagde te onderzoeken. Het tussenvonnis over die kwestie zal op 30 augustus uitgesproken worden.

