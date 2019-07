Toch geen 3de kippenstal voor 50.000 kippen

Het vonnis is opvallend, want eerder had de kippenkweker een vergunning gekregen van Vlaams minister Koen Van den Heuvel. Hij had het bezwaar van de buurt en de stad naast zich neergelegd.

Derde stal is 'er over'

Maar nu is er dus de uitspraak van de milieustakingsrechter, waar burgemeester Youro Casier en schepen van Omgeving Bert Verhaeghe verheugd op reageren. “De rechter heeft een zeer evenwichtige uitspraak gedaan. De twee bestaande stallen mogen behouden blijven, maar de derde stal is “er over”. Het is de rechter niet ontgaan dat het stallencomplex met de extra stal al te groot werd en niet meer past in het mooie, grotendeels open landschap. De stad Wervik heeft het beste voor met de landbouw. Met twee nieuw gebouwde stallen moet de kippenkweker erin slagen een succesvol landbouwbedrijf uit te baten. We hopen dat met deze uitspraak een procedurecarrousel kan vermeden worden en vooral dat er een betere relatie ontstaat tussen het landbouwbedrijf en zijn buren.”

Beroep

De kippenkweker kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Ook voor de bouw van de eerste twee stallen gaf de stad destijds negatief advies, maar toen kwam er telkens een vergunning.