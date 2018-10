Toch extra gemeenteraad rond volmachten Lo-Reninge

De voorzitter van de gemeenteraad is ingegaan op het verzoek van de oppositiepartij Inspraak. Die had een kandidaat van de Lijst Dynamisch van de burgemeester verweten dat hij een demente vrouw een volmacht had afgetroggeld. De burgemeester had dat ontkend, maar morgen wordt de gemeenteraad dan toch bijeen geroepen op een bijzondere gemeenteraad. Inspraak vraagt om de goedkeuring van een motie voor het stopzetten van het onrechtmatig verwerven van volmachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en volgende.

