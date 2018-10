Toch asbest in oude school Beselare

Er zit geen asbest in het gevonden poeder op de zolder van de oude gemeenteschool, maar wel in het onderdak. De gemeente laat zich nu informeren over bijkomende maatregelen.

Het gemeentebestuur van Zonnebeke communiceerde vorige week vrijdag over de mogelijke aanwezigheid van asbest in de opslagruimte van de zolder van de oude gemeenteschool van Beselare, waar de plaatselijke Chiro en harmonie hun lokalen hebben. "Die communicatie gebeurde op basis van het bericht van de firma Geosan aan de gemeente over de analyse van het isolatiemateriaal rond de leidingen op de zolder", zegt burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Twee onafhankelijke onderzoekslabo's onderzochten de stalen en stelden vast dat het onderzochte witte poeder geen asbest bevat."

Afgelopen maandag kreeg de gemeente het volledige rapport, waarin de firma een aantal elementen opsomde die gekend zijn als asbesthoudend. "Concreet gaat het om een 8-tal vensterbanken in het sanitair blok en het onderdak van de zolder. De vensterbanken bevatten geen enkel risico voor de gebruikers, want er is geen schade aan deze bouwmaterialen en dus komt het asbest niet vrij. Aan het onderdak werd wel schade vastgesteld. Beide asbesthoudende elementen kunnen via een eenvoudige handeling verwijderd worden. De gemeente vraagt na bij Geosan of er maatregelen moeten getroffen worden. Ik heb daar nu donderdag uitsluitsel over en raad ondertussen af om de zolder te betreden."

Verwarrend

Oppositiepartij sp.a vroeg afgelopen weekend de rapporten op. "Naar aanleiding van dat eerste persbericht, de heropening van de zolder en verwarrende geruchten", aldus fractieleider Franky Bryon. "Ik kreeg de rapporten pas na de gemeenteraad van maandagavond. Er is geen gevaar, maar de ongelukkige communicatie zorgt voor verwarring. In 2015 was er al een nota van de technische dienst over de mogelijke aanwezigheid van asbest, maar toen is geen onderzoek gebeurd. Een zoveelste bewijs van slecht bestuur."

De organisatie van de Heksenstoet wacht op definitieve info van de gemeente. "Wij hebben tegen volgende week de kleren nodig, die op de zolder bewaard worden, om mee te lopen in een Halloweenstoet in Blankenberge", klinkt het.