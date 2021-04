Er is dan toch asbest gevonden in de afgebrande kapel en zolder in Heule waar vorige week een hevige brand woedde. De aanpalende school blijft daarom dicht.

Uit de eerste stalen bleek dat er geen asbest was, nu zou er toch asbest gevonden zijn. Zolang niet duidelijk is of de schoolsite van Spes Nostra veilig is, blijft de school gesloten. Analyse van bijkomende grondstalen en luchtmetingen zal dat uitwijzen. De leerlingen krijgen ondertussen afstandsonderwijs.

