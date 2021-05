Titelviering Club voorbode voor feestgedruis tijdens EK?

De titelviering van Club Brugge zondagavond zorgt niet alleen voor kritiek, maar ook voor een parlementaire vraag in het Vlaams parlement, vanmiddag. De vrees leeft voor gelijkaardige taferelen bij het Europees kampioenschap voetbal straks.

De beelden zijn intussen gekend. Tweeduizend fans staan, in strijd met de geldende coronaregels, veel te lang te wachten op de spelers. De risico-inschatting is een zaak van het lokale niveau, benadrukt Minister-President Jan Jambon op een vraag van Groen-parlementslid Jeremie Van Eeckhout. Maar Jambon wil absoluut gelijkaardige taferelen vermijden wanneer straks de Rode Duivels spelen. Daarom komt er een campagne, zegt hij: Om te vermijden dat iedereen uit de bol gaat op een onverantwoorde manier zullen we blijven oproepen tot blijvend verantwoord gedrag. Er zal een campagne starten op 9 juni, enkele dagen voor het EK losbarst. Het zal een campagne zijn met de titel: Geniet, maar met maatregelen.