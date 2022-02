"Tinder van de bouw" is West-Vlaams starter van het jaar

WeConstruct is een app voor wie werken wil laten uitvoeren door professionelen. Op het platform kun je als klant een zoekertje plaatsen, dat aannemers dan kunnen accepteren. Je kan er ook bouwmaterialen verhuren. “Met de app wil ik de Tinder van de bouw worden”, zegt Alexander Verberckmoes.

“De voorbije twee jaar kende het aantal startende ondernemers in West-Vlaanderen telkens een stijging,3 zegt Robert Schaut van Unizo. “In 2020 merkten we al een lichte stijging op. Ook dit jaar zien we een stijging en die is opvallend groter dan de stijging van de voorbije jaren: 12.245 starters. Dat bewijst nogmaals dat niets of niemand een ondernemersdroom kan tegenhouden.”

WeConstruct dingt nu mee naar de nationale titel van Starter van het Jaar.