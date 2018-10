Time-out in dossier Scholengroep Roeselare

De voorbije dagen laaide de onrust over de hervorming van de katholieke scholengroep Sint-Michiel weer op, met protest op de straten. De burgemeester wil nu de rust terugbrengen en in samenspraak met directie en leerlingen komt er nu een time-out om later tot een plan met breder draagvlak te komen. Vanmorgen zat de burgemeester alvast samen met zijn partijgenote en Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits uit Torhout.

Kris Declercq: "Het voorstel is dat er een time-out komt in dit dossier. Het heeft geen zin om tegen 11 november klaar te zijn met een plan dat niet voldoende draagvlak heeft. We moeten nu in nauwe dialoog kijken welke methodologie het schoolbestuur kan volgen. Met inspraak van leerlingen en leerkrachten, en een correctie informatie. "

Zowel maandag als gisteren kwamen leerlingen en leerkrachten de straat op om te protesteren. Vooral in het Klein Seminarie en de VMS ligt de invoering van een brede graad en meer samenwerking met andere scholen gevoelig.