Tim Merlier wint Bredene-Koksijde Classic

Tim Merlier heeft de Bredene-Koksijde Classic gewonnen. In een enorm lange sprint was de ex-Belgisch kampioen duidelijk sterker dan ex-wereldkampioen Mads Pedersen en Florian Senechal.

Na zes jaar en Gianni Meersman is er dus opnieuw winst voor een Belg. Tim Merlier, hij maakt zijn favorietenrol waar, zijn derde zege dit seizoen na Le Samyn, en de Grote Prijs Monsere. Bredene-Koksijde was een wedstrijd op het scherp van de snee, met een waanzinnige start, en een felle strijd in de heuvelzone en de Moeren.

Timothy Dupont en Mark Cavendish op de voorste rijen van het peloton op de flanken van de Monteberg. In een rustig tempo na een hectische openingsfase, 56 kilometer in het eerste wedstrijduur. Qhubeka neemt het heft in handen op de Kemmel en in de afzink ontstaat er weer een afscheiding. 13 renners komen in de kopgroep terecht, en daar zit zeer mooi volk tussen. Drie man van Qhubeka-Asso, maar ook Mads Pedersen, Nils Pollitt, Florian Senechal, Lukas Postlberger en twee West-Vlamingen : Edward Planckaert en Benjamin Declercq.

De wind staat op de kop in de Moeren, en dat speelt in het voordeel van de vluchters vreemd genoeg. Er komt niet echt waaiervorming, al breekt het peloton nog wel verder uiteen. Voornaamste slachtoffers, Mark Cavendish en Timothy Dupont. Tim Merlier zit wel bij de achtervolgers, die wel op drie kwart minuut rijden van de koplopers. Het peloton is bij de eerste passage in Koksijde al uitgeschakeld.

Ondanks een wegvergissing blijft de kopgroep buiten schot, en kunnen ze daar aan het steekspel beginnen. Bora wil Mads Pedersen in het defensief plaatsen, en stuurt Postelberger vooruit. Maar daardoor kan de groep Merlier wel weer aansluiten, vooral dankzij het harde labeur van Jonas Rickaert, al moet de snelle man van Alpecin-Fenix meer dan hem lief zelf de handen uit de mouwen steken.

Postlberger spartelt gigantisch lang tegen, ook al door de onenigheid bij zijn achtervolgers. Net voor het ingaan van de laatste kilometer is het liedje van de Oostenrijker uitgezongen. Jonas Rickaert trekt de spurt aan voor zijn kopman, die net als in Roeselare van enorm ver vertrekt. Maar dat is geen probleem blijkbaar, want ex-wereldkampioen Mads Pedersen raakt er niet meer bij, laat staan erover. Senechal is derde, Van Asbroeck vierde.