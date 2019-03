Tim Declercq neemt plaats in van Iljo Keisse bij Deceuninck-Quick Step

Tim Declercq had de voorbije dagen af te rekenen met last aan de darmen. Vandaar dat Iljo Keisse hem verving in de E3 Harelbeke. De West-Vlaming is nu voldoende hersteld en daarom mag 'El Tractor' zondag in de plaats van Keisse starten in Gent-Wevelgem.

"Wat morgen komt is een heel andere wedstrijd dan wat we tot hiertoe al kregen. Bestempel ons dus niet als topfavoriet of vraag niet wie er achter de ploeg Deceuninck-Quick Step naar de tweede plaats zal rijden. Ook al was wat we lieten zien in Harelbeke en de koersen daarvoor mooi, in Gent-Wevelgem wacht ons totaal wat anders", verklaart sportdirecteur Wilfried Peeters. "Wij kunnen zeker nog niet klagen. Alles lukte in Harelbeke en we konden opnieuw winnen, dat geeft ons zondag echter geen garantie op een nieuwe zege. Integendeel. Ooit stopt het wel eens dat alles mee zit. Voor mij mag dat wel nog duren tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Dan is ons voorjaar pas echt geslaagd."

De overwinningen die Deceuninck-Quick Step tot hiertoe boekte zijn indrukwekkend. "Wij hebben nu eenmaal een team dat sterk is in de breedte. We kunnen soms nog schuiven qua tactiek in de wedstrijd zelf, dat is onze luxe. Maar wat morgen betreft, vergeet toch niet dat Gent-Wevelgem een koers is van rond de 260 kilometer. Een zware wedstrijd waarin de koerssituatie steeds kan keren. Het is niet aan ons om de wedstrijd te maken of in handen te nemen. Laat de andere ploegen nu maar eens in de bres springen. Let wel, we gaan de wedstrijd niet weggeven", besluit Peeters.