Tim Declercq maakt woensdag rentree

'El Tractor' is terug. Tim Declercq zal morgen in Dwars door Vlaanderen van start gaan met het rugnummer 23 bij Quick-Step Alpha Vinyl.

De 33-jarige Declercq moest opgeven in de Ronde van de Algarve vanwege een ontsteking van het hartzakje. Die aandoening hield hem een tijdlang uit het peloton, tot woensdag dus. Naast Tim Declercq starten nog tweevoudig winnaar Yves Lampaert (2017 en 2018), Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, de Nederlander Fabio Jakobsen, de Duitser Jannik Steimle en de Tsjech Zdenek Stybar in Roeselare.

"Het parcours van de wedstrijd is helemaal gewijzigd", vertelt sportdirecteur Stijn Steels. "Het zal er alleen maar hectischer door worden met een pak hellingen en smalle wegen. De mogelijkheid dat een grote groep naar de meet afzakt, is groot. Maar ik ben er vrij zeker van dat ook diverse renners zullen proberen om een vlucht op te zetten."

"Natuurlijk zijn we zeer verheugd dat Tim Declercq weer zijn opwachting maakt bij ons. Tim werkte hard aan zijn comeback, trainde hard en we kunnen niet wachten om hem weer in actie te zien."

"Ook Yves Lampaert is bezig aan een opwaartse vormcurve. Dat liet hij afgelopen zondag nog uitschijnen in Gent-Wevelgem. We kunnen dus met een gerust gemoed de wedstrijd aanvatten."

Yves Lampaert kan Dwars door Vlaanderen voor de derde keer op zijn naam schrijven en zo absoluut recordhouder worden. In het lijstje met twee zeges achter de naam staat ook nog de Nederlander Niki Terpstra. Ook hij kan zorgen voor een triple.