Wat een machtsvertoon van Tadej Pogacar, die uiteraard zielsgelukkig was met de overwinning in zijn derde monument na Lombardije, en Luik-Bastenaken-Luik. Maar hoe beleefden de West-Vlaamse renners deze wielerklassieker?

De Wolfpack deed er alles aan om Asgreen zo goed mogelijk in koers te brengen. Lampaert is al bij al tevreden met de uitslag. Sep Vanmarcke was de eerste West-Vlaming op de 24ste plaats, op meer dan zes minuten van Pogacar. Guillaume Van Keirsbulck was opnieuw een van de bedrijvigste renners in de koers. Op de Kwaremont ging zijn pijp wel uit.

Bekijk hier hun reacties.