Til-thermometer nu ook in woonzorgcentra

De 10 woonzorgcentra van de zorggroep GVO maken als eerste in West-Vlaanderen gebruik van de til-thermometer. Dat is een tool die personeel van rvt’s tips geeft bij het verplaatsen en tillen van senioren. Want dat kan heel belastend zijn. Heel wat zorgkundigen zitten thuis met rugproblemen.

Het Laar in Wingene is een van de tien woonzorgcentra die voortaan gebruik maken van de til-thermometer. De zorgkundige vult allerlei gegevens in in een excelbestand, zoals het gewicht van de bewoner en zijn mobiliteitsklasse, en daarna krijg je tips hoe je die persoon het best verplaatst, of welke hulpmaterialen je kan gebruiken. Dat kan pijn voorkomen, zowel bij de bewoner als bij het personeel.

Vandaag ondertekenden de bewegingscoaches van de 10 woonzorgcentra van GVO het charter ‘praktijkrichtlijnen voor het verplaatsen van personen’. Zij krijgen straks een opleiding om met de til-thermometer aan de slag te gaan. In ziekenhuizen en in de thuiszorg is de til-thermometer al langer in gebruik. Nu volgen dus ook de eerste woonzorgcentra.