Tik Tok-wandelroute in Oostende 1ste in België

TikTok is een populaire sociale media-app op de gsm of tablet. Jongeren maken en delen er op een makkelijke manier muziekvideo’s. Tatyana Beloy is één van de drijvende krachten achter dit project. Tatyana is oprichtster van musicalstage SupaStar en ambassadrice van Oostende.

Ook op evenementen

Toerisme Oostende stippelde een wandeling uit langs 10 opvallende locaties in de stad, onder meer het kunstwerk Rock Strangers van Arne Quinze en de historische Gaanderijen. De TikTok-tour bevat in thema gemaakte dansjes en bijhorende voorbeelden om een TikTok-video in te blikken in een zomers Oostende.

Naast de wandeling zal TikTok ook aanwezig zijn op evenementen in de kuststad. Van de zomer staat een eigentijdse TitTok-stand op het strand deze zomer.

Meer dan 2 miljoen views

Het parcours van de wandeling kan je afhalen op de Dienst Toerisme in Oostende en vind je ook terug op tiktokoostende.be Het TikTak-account van Oostende @visitoostende telt al bijna 24.000 volgers.

De interactieve video’s kregen al bijna 249.000 likes en zijn meer dan 2 miljoen keer bekeken.