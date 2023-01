De Krakelebrug is al van in september buiten dienst, door een aanvaring met een binnenschip. Sindsdien staat ze open, zodat de schepen door kunnen, maar de weggebruikers moeten een andere weg nemen. Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge trok aan de alarmbel. Nu komt er dus een tijdelijke voetgangersbrug. Wanneer en of er ook een oplossing komt voor de andere weggebruikers, is nog niet duidelijk.