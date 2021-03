Tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers over A10 Oostende mogelijk open voor paasvakantie

Vorige nacht heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over A10 geplaatst, ter hoogte van de Konderdam in Oostende. Als alles vlot verloopt, zal de tijdelijke brug vlak voor de start van de paasvakantie geopend kunnen worden.

De hele nacht hebben arbeiders doorgewerkt om het stalen gevaarte op zijn plaats te hijsen. Daarvoor werd de A10 was in beide richtingen afgesloten. Het gaat om een fiets- en voetgangersbrug die de hele A10 overspant. De brug is 3 meter breed, zodat voetgangers en fietsers gemakkelijk kunnen kruisen.

Rond 11 uur kon de brug al een eerste keer op de bruggenhoofden geplaatst worden. Er moeten nu nog wat aanpassingswerken uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt op 2 april de brug te kunnen open stellen voor het publiek.