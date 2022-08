Tijdelijk visverbod in Maria-Hendrikapark door lage waterstand

In het Spiegelmeer van het Maria-Hendrikapark geldt er momenteel een tijdelijk visverbod omwille van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand zijn de vissen niet alleen te makkelijk te vangen, de kans op bacteriën is ook een stuk hoger.

De aanhoudende droogte zorgt momenteel voor een lage waterstand in het Spiegelmeer van het Maria-Hendrikapark. Als gevolg daarvan is het metabolisme van de vissen te zwak. Hierdoor zijn de vissen (te) makkelijk te vangen en is er een risico op overbevissing.

Vissen bij laag water verhoogt bovendien ook de kans op bacteriën en ziektebronnen. Vis zit dichter op elkaar, is zwakker, visgerei in het water kan besmet zijn of er kan een besmetting optreden via de handen van de visser. Daarom besliste Stad Oostende in samenspraak met de vzw Karpervissers (die de visvergunningen regelt) om een tijdelijk visverbod in te stellen voor het Spiegelmeer in het Maria-Hendrikapark. Als de droogte aanhoudt, kan het verbod ook uitgebreid worden voor de Konijnenvijver.

De situatie wordt ter plaatse met borden aangegeven.