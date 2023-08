Tijdelijk geen 500 euro als je als Bruggeling nummerplaat schrapt

Sinds april vorig jaar konden kregen Bruggelingen die hun auto wegdeden een premie van 500 euro. De stad volgde daarmee andere steden en gemeenten, zoals Kortrijk.

Met het geld konden de inwoners dan een nieuwe fiets of een abonnement voor het openbaar vervoer kopen. Zo wilde de stad haar inwoners stimuleren om zich op een duurzame manier te verplaatsen.

Budget is op

Er was een budget van 100.000 euro voorzien, ofwel 200 auto's. Nu tekenden al bijna 150 mensen in op de premie en voor dit jaar zijn er ook al 81 aanvragen binnen. Het is duidelijk dat veel Bruggelingen de omschakeling maken naar fietsen of autodelen, in plaats van een auto in eigen bezit.

Omdat het stadsbestuur de 100.000 euro had voorzien tot 2025, kunnen ze niet alle aanvragen goedkeuren. Daarom zet de stad de subsidies tijdelijk on hold tot er extra geld is gevonden.