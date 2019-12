"Tijd dat de rust terugkeert," zegt kandidaat-voorzitter Tommelein

Bart Tommelein is kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als voorzitter bij Open VLD. Dat zegt hij in een interview met De Tijd. "Het is tijd dat de rust terugkeert en we opnieuw uitgaan van wat ons bindt: het liberalisme."

Tommelein is na Francesco Vanderjeugd de tweede voorzitterskandidaat, en opnieuw een West-Vlaming. De huidige burgemeester van Oostende liet al langer uitschijnen interesse te hebben in het voorzitterschap.

Over de huidige federale regeringsonderhandelingen wil Tommelein niet veel kwijt. Zowel paars-geel als paars-groen is mogelijk, maar ook de oppositie is voor de Oostendenaar geen taboe. "Ik pleit daar niet voor, maar we mogen het ook niet uitsluiten."

Hoe dan ook is het denkbaar dat er al een federale regering is vooraleer de nieuwe Open VLD-voorzitter het roer moet overnemen in maart volgend jaar. "Als dat niet zo is en ik word de volgende voorzitter, dan zal ik samen met de hele partij een keuze maken op basis van wat we als liberalen kunnen binnenhalen."