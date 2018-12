Tienerschool verkleint kloof met secundair onderwijs

In de tienerschool De Talententuin in Koekelare maken leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nu al kennis met de leerstof en de leerkrachten van het secundair.

De kloof tussen lager en middelbaar wordt hierdoor minder groot en de leerlingen nemen ook een voorsprong. De leerkrachten van De Letterschool en het Da Vinci Atheneum moeten wel samenwerken en dat is onder meer het geval voor Frans, plastische opvoeding en programmeren.

De leerkrachten van de basis- en de secundaire school stemmen de eindtermen nog beter op elkaar af. Iets wat ook minister Crevits wil. Met het vernieuwende project krijgen de leerlingen meer tijd om een goeie studiekeuze te maken. . Volgend schooljaar is er voor het secundair in de eerste graad een hervorming gepland. Dit project in de Talententuin loopt daar nu al op vooruit.