Tieners maken leeftijdsgenoten warm voor museumbezoek

Het Yper Museum, dat de geschiedenis vertelt over de stad Ieper, pakt in de krokusvakantie uit met de virtuele wandeling ‘Kunstklappers’.

Een belevingsparcours op de smartphone, speciaal op maat van tieners en door tieners. Drie Ieperse jongeren, Aiko, Diethe en Nicky zijn de virtuele gidsen doorheen het Yper Museum. Als ‘Kunstklapper’ brengen ze bijvoorbeeld de schilderijen tot leven. Het enige wat je als bezoeker moet doen is de erfgoedgoed-app op je smartphone installeren. Met allerlei opdrachten leiden de drie jongeren je tot de spannendste plekjes van het Yper Museum. In het museum is gratis wifi, een bezoek kan je omwille van corona enkel online reserveren.