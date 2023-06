Tienermeisje bewusteloos na vechtpartij in Brugge

Na een vechtpartij tussen pubers in het centrum van Brugge geraakte een 13-jarig meisje zaterdagmiddag even bewusteloos. De ambulance en de MUG-dienst namen het meisje mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Zaterdagmiddag ging het goed mis in de Zuidzandstraat in Brugge toen een groep jongeren elkaar in de haren vloog. Na een woelige vechtpartij raakte een van de meisjes bewusteloos en kwam de politie van Brugge ter plaatse. Na de eerste zorgen door de ambulance en het MUG-team werd het meisje overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen vielen al bij al goed mee.

JEUGDPARKET

Toch neemt de politie deze zaak ernstig en werd er een proces-verbaal opgesteld. Verder kon de politie geen commentaar geven, want het is het jeugdparket die zal beslissen wat er met de tienermeisjes zal gebeuren.