Tiener gaat zestiger met geweld te lijf

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte kon blijkbaar niet verdragen dat een 66-jarige man zich moeide met een relationele twist.

De feiten speelden zich zondagochtend af in Blankenberge. Een zestiger zag hoe de jongeman en zijn vriendin in een ruzie verwikkeld waren. Toen het slachtoffer tussenbeide wilde komen, gingen de poppen aan het dansen. De verdachte kwam heel agressief uit de hoek en ging de zestiger gewelddadig te lijf. Het slachtoffer kon zich uiteindelijk nog loswringen. Ook de komst van de politie viel blijkbaar niet in goede aarde bij de verdachte, want ook tegenover de politiemensen stelde hij zich agressief op. De jongeman, geboren in 2001, werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en van het uiten van doodsbedreigingen. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.