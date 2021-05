Tiener dreigt met schietpartij: school blijft ook morgen dicht

Een onbekende dreigde er op sociale media mee om met een wapen naar het VTI in Menen te trekken en daar iedereen neer te schieten. Wie de onbekende is, weet het parket nog niet. De school blijft uit voorzorg ook vrijdag dicht.

De politie kreeg vandaag al heel wat tips binnen, maar er is nog geen dader, ook huiszoekingen bij leerlingen leverden niets op. Wel meldde zich een vader van een leerling omdat die de echte dader had geïmiteerd met een post op instagram.

"Ook vrijdag blijft de school dicht"

De directie beslist even voor zes uur om de school ook vrijdag dicht te houden. Directeur Bevernage: De onzekerheid is natuurlijk jammergenoeg wat gebleven. Degene die deze commotie veroorzaakt hebben, hebben we nog niet kunnen vinden, maar anderzijds denken we dat we toch een beslissing moeten nemen voor de ouders en de leerlingen. We hebben beslist om de school sowieso niet open te doen morgen en dat we als alternatief leerlingen en leerkrachten zullen engageren om digitaal met elkaar in contact te komen om dit bespreekbaar te maken en indien haalbaar ook les te geven. Op die manier gaat de tijd niet helemaal verloren.

Foto's met wapens

Het verhaal begon dus met bedreigingen op sociale media aan het adres van de school. Op de filmpjes en foto’s staan onder meer wapens, een afbeelding van de voorgevel van de school in de Oude Leielaan en één van de drie directeurs. School, burgemeester en politie namen de dreiging ernstig. De schoolpoorten bleven vandaag dicht. De leerlingen werden verwittigd via Smartschool. Intussen is dus beslist om ook morgen geen les te geven. (Lees verder onder de foto)

Parket en politie proberen de dader zo snel als mogelijk te vinden. Maar over de identiteit van de jongen is voorlopig niets bekend. Of hij effectief op het VTI schoolloopt, moet blijken uit het onderzoek. (Lees verder onder de foto)

Wie informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van Menen. Intussen houdt die een extra oogje in het zeil aan alle scholen in Menen, en in het bijzonder aan het VTI. Volgens de coördinerend directeur van de Scholengemeenschap aan de Leie Diederik Bevernage is er geen sprake van paniek in de school maar heerst er uiteraard ongerustheid bij leerkrachten en ouders.