Tiener (14) kritiek na val door dak loods

Een tiener (14) is deze namiddag in Brugge door het dak van een loods gevallen. Hij viel meer dan zes meter naar beneden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur, in een voormalige loods van de stadsdiensten in de Groenestraat in Brugge. Een jongen van 14 was samen met twee vrienden op het dak geklommen toen het mis ging. De jongen viel door het dak van de loods en viel meer dan zes meter naar beneden. Hij werd in levensgevaar naar het AZ Sint-Jan gebracht. Het slachtoffer was wel bij bewustzijn, aldus de brandweer.

Niet de eerste keer?

Het ongeval gebeurde in een leegstaand gebouw van de stad Brugge, dat volledig ingesloten staat. Daardoor hadden de hulpdiensten heel wat moeite had om bij het slachtoffer te komen. Volgens omwonenden was het niet de eerste keer dat jongeren zich op het dak begaven.

Het parket van Brugge kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.